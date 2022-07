Klopp rendido a Fábio Carvalho: «Um jogador que consegue colocar o estádio a seus pés»

Fábio Carvalho foi este domingo oficializado no Liverpool e Jürgen Klopp, treinador dos reds, não perdeu tempo e voltou a deixar muitos elogios ao jogador português, que considera um "grande talento"."É muito bom poder finalmente dar as boas-vindas ao Fábio e apresentá-lo aos nossos adeptos. Que grande talento que é! Um jogador que consegue colocar o estádio a seus pés. Mete toda a sua personalidade nas suas exibições, é confiante e aventureiro com bola e quer fazer as coisas acontecerem", começou por dizer o alemão ao site oficial do Liverpool.E prosseguiu, novamente com rasgados elogios ao português: "É um jogador versátil e uma ameaça a nível ofensivo com a sua criatividade e dinâmica. Fez uma época maravilhosa no Fulham o ano passado e o reconhecimento individual que recebeu foi merecido".Apesar do entusiasmo, o germânico avisou que é preciso ter "paciência" durante a adaptação de Fábio Carvalho ao futebol do Liverpool, mas garantiu que este está no "ambiente perfeito para aprender e evoluir". "Connosco, um jogador do perfil do Fábio vai ter a oportunidade de evoluir e aprender. Estou ansioso por trabalhar com ele e vê-lo de vermelho", concluiu.