Klopp rendido a Luis Díaz: «É um talento excecional»

A adaptação de Luis Díaz à Premier League está mais do que feita. O colombiano já o provou em campo e ontem, após o primeiro golo ao serviço do Liverpool, Jürgen Klopp não teve como fugir a mais elogios."Teve um trabalho árduo neste jogo, foi complicado. Colocámo-lo no centro e mostrou a sua verdadeira qualidade. É um talento excecional, um jogador muito bom. Deve estar feliz", afirmou o treinador, após a vitória frente ao Norwich , sobre o ex-FC Porto.Já sobre Diogo Jota, as palavras de Klopp não foram nada entusiastas, uma vez que os reds continuam sem poder contar com o internacional português. "Ele não está disponível e não sabemos por quanto tempo vai estar ausente", disse.