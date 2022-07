Klopp revela que Diogo Jota vai falhar Supertaça inglesa devido a lesão

Jürgen Klopp revelou que Diogo Jota vai falhar a Supertaça inglesa entre Liverpool e Manchester City, marcada para 30 de julho, depois de se ter ressentido num treino dos reds de uma lesão sofrida em junho ao serviço da Seleção Nacional.O treinador do Liverpool frisou que o caso do internacional português é diferente do de Alisson, que também recupera de lesão, e espera poder contar com o extremo na jornada inaugural da Premier League, a 6 de agosto."Não tenho a certeza absoluta [de quanto tempo os dois irão estar de fora]. Alisson tem hipóteses de jogar contra o Man. City, Jota não. Alisson tem uma lesão abdominal", começou por dizer, para depois explicar."Estas coisas acontecem. Os jogadores têm de viajar muito, o Diogo treinou e nunca se sabe ao certo. Podem ser apenas uma coisa pequena e nada séria, mas temos de ter cuidado, porque a temporada é muito longa, mais do que no início", frisou Klopp.