Klopp revela que Tsimikas partiu a clavícula: «Dava-lhe a minha de bom grado só para que pudesse voltar»

Jürgen Klopp confirmou este sábado, no final do Liverpool-Arsenal, aquele que seria o pior cenário possível para Konstantinos Tsimikas. O defesa grego, que foi forçado a ser substituído ao minuto 35 do encontro em Anfield, partiu a clavícula na sequência de uma queda junto à linha lateral, que acabou por derrubar o próprio treinador, depois de uma disputa de bola com Bukayo Saka."O jogo ficou marcado pelo problema na clavícula do Tsimikas, definitivamente partida, pelo que vai ficar de fora durante muito tempo. Dava-lhe a minha clavícula de bom grado só para que pudesse voltar a jogar e a estar em forma", começou por dizer o treinador alemão dos reds, em declarações citadas pela 'Sky Sports', lamentando de seguida o facto de ter estado involuntariamente envolvido na lesão do seu atleta: "Não é nada bom quando uma coisa destas acontece à nossa frente e estamos envolvidos nela, não tinha a certeza do que tinha acontecido ou se tinha caído em cima dele. Não é bonito de se ver."