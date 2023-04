Klopp sobre Diogo Jota: «É fantástico, depois de tanto tempo fora, ter estas coisas positivas»

Jurgen Klopp deixou elogios a Diogo Jota, considerando que o português mostrou tudo aquilo que pode fazer diante do Nottingham Forest . Neste jogo, os reds tiveram tarefa complicada para superar a equipa visitante e apenas conseguiram triunfar por 3-2 muito por culpa da ação do português, que saiu de campo com um bis."Foi um jogo difícil contra um bloco baixo. Uma primeira parte muito difícil, não criámos muito, mas também não permitimos muito, o que é importante. Precisamos sempre de ter um começo positivo e, se for o caso, consegues controlar. O Diogo Jota teve uma chance incrível numa bola parada, mas depois disso as reposições de bola começaram a ter influência. Todos os golos saíram de bolas paradas, o que é estranho. Merecemos os 3 pontos, que são o mais importante de tudo", disse o técnico, ao Match of the Day.Questionado sobre a atuação de Diogo Jota, que esta tarde brilhou com um bis, o técnico assumiu que marcar... ajuda. "É isso que os golos podem fazer: dão-te um impulso de confiança. Falhou um golo feito, que era o mais fácil de todos, mas o segundo foi muito especial."Posteriormente, em conferência de imprensa, Klopp falou uma vez mais do português. "Creio que o segundo golo mostra perfeitamente o que os golos fazem aos jogadores ofensivos. Dão-lhes confiança. Foi um primeiro toque fantástico. Não parecia uma grande chance num primeiro instante... Podia ter marcado outro na primeira parte. Insisto, isto mostra que podes, como jogador ofensivo, estar envolvido nas jogadas defensivas e mesmo assim ser perigoso na frente. Não há um 'se' ou 'ou', consegues fazer ambos. O Diogo está a fazê-lo. É isso que o torna tão valioso para nós, por isso é que o merece. É fantástico, depois de tanto tempo fora, poder ter estas coisas positivas. Este também implicado no empate diante do Arsenal de uma forma importante. E agora bisou, muito bom!", destacou.