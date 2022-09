Klopp sobre os jogadores portugueses: «Educados, grandes competidores e muito bem treinados»

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, participou esta terça-feira no Football Talks e, num vídeo exibido no auditório principal da Cidade do Futebol, o alemão elogiou as qualidades e o talento dos jogadores portugueses."São muito bem educados em termos cívicos e de futebol. São também grandes competidores e muito bem treinados nos escalões jovens e na transição para seniores. Alguns dos melhores do mundo são de Portugal, que não é um dos maiores países. Muitas coisas são feitas que os miúdos não percebem que estão a trabalhar muito e a crescer. O meu treinador em miúdo era o carteiro, ele só nos colocava a correr", disse o técnico dos reds, que conta no plantel com os internacionais lusos Diogo Jota e Fábio Carvalho.Klopp recordou ainda uma visita a Lisboa que o marcou. "Há uns anos, fui a Lisboa e vimos onde o Figo cresceu. Não era um local muito bonito e lá no meio havia um campo com holofotes. Se colocassem aquilo na Alemanha, as pessoas gritavam da janela para pararem. Ali estavam a ver. Essa paixão eleva também o futebol para outro nível", analisou.O treinador germânico abordou também o uso da tecnologia no futebol, que considera ser "muito boa e necessária", antes de deixar reparos ao tempo útil de jogo. "Há duas coisas em tempo perdido: no relógio e também interrompe o ritmo da equipa. Eu acho que podíamos usar uma ferramenta bem antiga: o cartão amarelo. É a melhor solução. Eu sei que é difícil para o árbitro. Tem de haver cada vez mais punições com cartões e aí mudas logo o nível de risco para quem perde tempo. As pessoas pagam para 90/95 minutos e só têm 60", concluiu.