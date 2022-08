Klopp volta a elogiar Fábio Carvalho: «É um grande talento e vai ser muito importante para nós»

Jürgen Klopp deixou elogios a Fábio Carvalho e Diogo Jota na conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste sábado entre Fulham e Liverpool, a contar para a 1.ª jornada da Premier League. O treinador dos reds perspetivou um futuro promissor para o jovem médio português."É um grande jogador e um grande talento. Vai ser muito importante para nós. Contamos com os mais jovens também. Ele está pronto, assim como Harvey [Elliot] está. Isso é genial. Todos precisamos de sorte com lesões, mas ele será um grande jogador para nós. Na época passada foi importante para o Fulham", frisou o técnico alemão, destacando depois o "nível top, top" de Diogo Jota."Compromisso real com o clube. [Ter renovado contrato é] muito boa notícia para o clube e para ele também. É bom tê-lo por perto, é uma pessoa que, desde o início, soube o que fazer para ter sucesso", frisou.Klopp voltou a falar da chegada de Darwin Núñez ao emblema inglês e não confirmou se será titular frente ao Fulham: "Darwin está pronto, mas isso não significa que vai começar [a titular]. Precisa de tempo para se acostumar a muitas coisas, mas já é uma grande ajuda. Foi uma pré-época adequada para ele. Ele disse que estava nervoso. Normal. Adaptou-se rapidamente e sente-se em casa."O treinador do Liverpool apontou ainda o dedo à realização do Mundial'2022 no Qatar. "O Mundial acontece na pior altura e pelos piores motivos", referiu.