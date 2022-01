Lijnders e o empate com o Chelsea: «Para o público deve ter sido um jogo inacreditável»

Sem muitas peças importantes do plantel, como Alisson, Firmino, Robertson e Thiago, o Liverpool empatou frente ao Chelsea (2-2) em Stamford Brige para a 21ª jornada da Premier League. E para lá das ausências no campo, os reds também enfrentaram os blues sem Jürgen Klopp, que acabou substituído por Pepijn Lijnders, seu adjunto que conta com uma passagem pelo FC Porto. Após a partida, Lijnders enalteceu a qualidade da partida e elogiou os seus jogadores."Foi um jogo incrível. Para nós nunca é entediante", admitiu Lijnders. "Intensidade incrível desde o início com as duas equipas. Gostaríamos de ter mais controlo, tivemos tantos bons momentos em contra-ataque mas falhámos no último passe", pontuou o treinador adjunto."No geral, para o público, deve ter sido um jogo inacreditável. Devo dizer que a situação em que nos encontramos é um grande elogio para a equipa. Poderíamos ter dado muitas desculpas, mas os rapazes lutaram muito com todo o coração que têm", continuou Pepijn Lijnders."Queremos encarar cada jogo como se fosse uma final. Em cada partida, seja com quem estiver dentro do campo ou no banco, queremos mostrar essa personalidade", frisou o treinador. "Nunca olhamos para os outros. A corrida pelo título só é decidida no último jogo e ainda há muitos pontos para conquistar", rematou.