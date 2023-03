Liverpool agrava preços

O Liverpool anunciou que vai aumentar o preço dos bilhetes pela primeira vez em oito anos, justificando a decisão com as obras de expansão em Anfield e o aumento dos custos operacionais no último ano. A direção dos reds ressalva que a decisão não foi tomada de "ânimo leve" e garante que o impacto será residual: "O agravamento na maioria dos bilhetes será de 2%, o que significa menos de 17 libras (19 euros) no lugar anual." Explicações que não convencem a associação de adeptos do clube, que apelida a medida de "cruel e injusta."