Liverpool-Arsenal: O momento em que Tsimikas abalroou Jürgen Klopp e saiu lesionado

Veja o momento:



Konstantinos Tsimikas teve de ser substituído ao minuto 35 do Liverpool-Arsenal. O defesa grego abalroou o seu treinador, o alemão Jüirgen Klopp, na sequência de uma disputa de bola com Bukayo Saka junto à linha lateral. Na queda, o jogador dos reds acaba por cair desamparado sobre o ombro, ficando com muitas queixas. Depois de levantar-se do relvado, Klopp acabou por ordenar a substituição do seu jogador. Joe Gomez entrou para o lugar do grego.