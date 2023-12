Liverpool atento a Fábio Carvalho: «Ele precisa de jogar, mas não cabe a mim...»

No jogo de encerramento dos quartos de final da Taça da Liga, o Liverpool enfrenta o West Ham em Anfield. Os reds procuram evitar o terceiro jogo sem vitórias no espaço de uma semana. A turma orientada por Jürgen Klopp perdeu (1-2) diante dos belgas do Union St. Gilloise, a contar para a Liga Europa, e empatou (0-0) com o Man. United para o campeonato. Na antevisão ao jogo, o adjunto Pepijn Lijnders (Klopp não compareceu devido a uma ação solidária) realçou a mudança de prestação de Darwin, comparando-a à da época transata: "Sinto que o Darwin está a jogar muito melhor do que no ano passado. Gosto muito dele e discutimos várias vezes que ele [Darwin] é cheio de fogo e é disso que gostamos."O West Ham, por sua vez, está em boa forma, tendo perdido apenas uma partida nos últimos nove jogos. Destacar ainda que a turma londrina só venceu uma vez em Anfield nos últimos 55 jogos oficiais (14E e 40D). O detentor da Taça da Liga é o Manchester United.Questionado sobre a possibilidade de Fábio Carvalho (cedido ao Leipzig) voltar aos reds em janeiro, Lijnders referiu: "Ele precisa de jogar, mas não cabe a mim, cabe aos nossos dirigentes falar com o clube e encontrar a melhor solução. Todos queremos o melhor para o Fábio, porque é nosso jogador, mas nenhuma decisão foi tomada. Estamos atentos!"