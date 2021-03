Liverpool diz 'adeus' ao histórico Ian St John

Morreu Ian St John, histórico avançado do Liverpool, entre 1961 e 1971. O ex-internacional escocês faleceu esta terça-feira, aos 82 anos, vítima de doença prolongada.





"É com pesar que informamos de que, após uma doença prolongada, perdemos um marido, pai e avô. Faleceu pacificamente na presença da sua família ao lado da sua cama. Gostaríamos de agradecer a todos os funcionários do Hospital Arrowe Park por todo o trabalho árduo e dedicação durante estes tempos difíceis", informou a família do antigo jogador.Ian St John disputou 425 jogos com a camisola do Liverpool, tendo marcado 118 golos, depois de ter proporcionado a transferência mais cara de sempre do clube em 1961, ao transferir-se do Motherwell para Anfield a troco de 37 500 libras. Pelos reds, St John conquistou dois títulos nacionais na primeira divisão e marcou um golo decisivo na conquista da primeira Taça de Inglaterra do clube, em 1965.