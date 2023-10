Liverpool está pronto para dar a machadada

O Liverpool é o imaculado líder do Grupo E (6 pontos) e pode dar hoje em Anfield uma machadada na qualificação, pois ali enfrenta o também invicto Toulouse (4 pontos), o qual não vence fora na Liga Europa desde setembro de 2009 (3-2 ao Partizan em Belgrado).

Klopp não rejeita o papel principal que é atribuído à sua equipa, mas dá a entender que o respeitinho é muito bonito. "O Toulouse merece todo o nosso respeito. Não é por acaso que ganhou a Taça de França. Tem uma equipa jovem e talentosa. Pretendemos vencer, claro, para finalizarmos a jornada com 9 pontos", diz o treinador do Liverpool, que já pode contar com Gakpo, mas ainda não com Thiago e Bajcetic. Robertson também está fora de combate, tendo sido ontem operado ao ombro direito.

Darwin é uma das armas dos reds e merece um rasgado elogio do alemão. "Atravessa um bom momento. Estamos muito contentes com ele. Matou o jogo com o Everton."