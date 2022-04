Liverpool estuda parceria com empresa de criptomoedas: valores envolvidos são 'astronómicos'

O Liverpool estuda a possibilidade de fechar acordo com uma empresa de criptomoedas, avança esta segunda-feira o 'The Athletic'.Os reds, que atualmente têm na 'Standard Chartered' o principal patrocinador na camisola, têm, segundo a mesma fonte, interesse em negociar uma parceria com a 'Socios', empresa que trabalha com o sistema de 'fan tokens' - ativos digitais que permitem aos adeptos ter voto em matérias do clube - e que já tem acordo com outras grandes equipas como Barcelona, Arsenal, PSG ou Manchester City.De resto, o 'The Athletic' explica que o acordo poderia render ao Liverpool 70 milhões de libras - cerca de 82 milhões de euros - em duas temporadas.Recorde-se que esta temporada, na Premier League, são oito as equipas - Brentford, Burnley, Southampton, Crystal Palace, Wolverhampton, Newcastle, Leeds e West Ham - patrocinadas por casas de apostas.