Liverpool exige divulgação dos áudios das comunicações do VAR

A derrota do Liverpool com o Tottenham promete continuar a dar que falar. O jogo ficou marcado pelo golo mal anulado a Luis Díaz e pelas expulsões de Diogo Jota e Curtis Jones, e os reds já decidiram avançar com um pedido formal para a divulgação dos áudios das comunicações do VAR. Além disso, recorreu do cartão vermelho direto a Jones – uma decisão igualmente com intervenção do VAR, depois do amarelo inicial –, até porque o jovem médio será suspenso três jogos se o cartão for mantido pela Premier League.

Insultos racistas a Udogie

Entretanto, o Tottenham denunciou ontem que o lateral Destiny Udogie, de 20 anos, foi alvo de insultos racistas nas redes sociais após o jogo com o Liverpool. E os spurs prometeram "tomar ações contra qualquer indivíduo que seja identificado".