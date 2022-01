Liverpool fecha centro de treinos devido ao aumento do número de casos de covid-19

O Liverpool está a ser 'fustigado' por surto de covid-19 e o clube decidiu esta manhã, em coordenação com as autoridades de saúde, fechar o seu centro de treinos, depois de a última ronda de testes ter revelado mais casos positivos.Entre os infetados hoje detetados está Pepijn Lijnders, adjunto de Jurgen Klopp (também ele com covid), que ia substituir o técnico na conferência de imprensa desta manhã, de antevisão do jogo primeira mão da Taça da Liga inglesa, marcado para amanhã, frente ao Arsenal.Os reds já pediram o adiamento do jogo com os gunners, mas a Liga ainda não se pronunciou.