Liverpool "impressionado" com ex-Sporting e já pondera proposta

Depois do sucesso da temporada passada, com um título conquistado de forma incontestável, o Liverpool vive uma época menos positiva em 2020/21 e, segundo a imprensa inglesa, em Anfield já se trabalha olhando para o futuro. Um futuro que passará pela entrada de novos jogadores e há um que dirá bastante aos portugueses, nomeadamente aos adeptos do Sporting. Falamos do brasileiro Raphinha, atualmente vinculado ao Leeds, que de acordo com o 'Football Insider' estará na agenda dos reds para reforçar a equipa tendo em vista a temporada 21/22.





Segundo a referida publicação, os olheiros do clube de Anfield terão ficado bastante impressionados com o impacto que o ex-leão tem tido sob o comando de Marcelo Bielsa, com quatro golos e quatro assistências em 16 encontros de Premier League. Registos que o colocam em bom plano e que começam a compensar os 18 milhões de euros pagos ao Rennes no início da época. Um valor que muito provavelmente o Leeds quererá aumentar na hora de transferir o jogador para o Liverpool, ainda que por agora o seu valor de mercado seja precisamente os 18M€.