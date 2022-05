Liverpool recorre a antigo fisioterapeuta para apurar forma de craques antes da Champions

O portal 'The Athletic' revela que o Liverpool prepara-se para reintegrar na sua equipa médica o fisioterapeuta alemão Christopher Rohrbeck, com vista a apurar a forma física de Fabinho, Salah e Van Dijk, não só para o que resta da Premier League como também para a final da Liga dos Campeões, que os reds disputam diante do Real Madrid no próximo dia 28, em Paris.Depois de ter ganho a Taça de Inglaterra há poucos dias, e de ainda estar na luta pela conquista do título inglês, Jurgen Klopp está preocupado com a condição de alguns jogadores importantes no seu esquema tático, que tiveram problemas físicos recentemente.Fabinho saiu a coxear do jogo diante do Aston Villa, enquanto Mohamed Salah e Virgil van Dijk deixaram a final da Taça de Inglaterra, com o Chelsea, lesionados.Todos eles são vitais e é importante que recuperem bem, pois o Liverpool tem dois importantes troféus para conquistar. Daí que Klopp tenha pedido o regresso de Christopher Rohrbeck a Anfield, dois anos depois da sua saída.Rohrbeck chegou ao Liverpool proveniente do Mainz em 2017, tendo saído em 2020.