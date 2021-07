Liverpool recusa ceder Mohamed Salah à seleção olímpica do Egito

O presidente da federação egípcia de futebol revelou que o Liverpool recusou-se a libertar Mohamed Salah para representar o país no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio.





"Começámos a falar com eles há muito tempo, o Salah queria ir aos Jogos Olímpicos, mas o Liverpool não o libertou", disse Ahmed Megahed à BBC Sport Africa. "Em junho já sabia que eles não o deixariam ir. Seja como for, respeitamos a decisão... Tentámos muitas vezes, mas eles recusaram completamente."Os clubes não são obrigados a ceder jogadores para o torneio olímpico de futebol, uma vez que a competição não integra o calendário da FIFA.Os Jogos Olímpicos decorrem de 23 deste mês a 8 de agosto. Terminam uma semana antes do arranque da Premier League.