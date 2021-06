Liverpool vai remodelar Anfield

Anfield, estádio histórico do Liverpool, vai sofrer algumas alterações na sua estrutura, tendo como principal objetivo aumentar a capacidade das bancadas em mais de sete mil lugares, elevando a capacidade total para 61 mil pessoas.





A equipa comandada por Jurgen Klopp passaria assim a jogar no quarto maior estádio de Inglaterra, apenas ficando atrás do Wembley (90 mil lugares), Old Trafford (74.994 lugares) e Tottenham Hotspur Stadium (62.303 lugares)."Este é um grande marco na nossa vida para trazer mais adeptos para Anfield. Passámos por um rigoroso período de consulta pública em duas etapas durante o processo de planeamento deste projeto e gostaríamos de agradecer a todos que deram sua contribuição", afirmou Andy Hughes, diretor do clube.Além de receber a autorização para poder ampliar a capacidade do estádio, o clube de Liverpool vai poder receber em sua casa seis concertos e outros eventos importantes nos próximos cinco anos.