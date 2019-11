Lokomotiv quer acionar cláusula de compra de João Mário

João Mário ganhou um novo rumo no Lokomotiv Moscovo, no qual se encontra cedido pelos italianos do Inter. O médio internacional português está emprestado por uma temporada e tem opção de compra de 18 milhões de euros. As boas exibições no meio-campo russo tem despertado o interesse de vários clubes e a direção do Lokomotiv pondera acionar a opção de compra."João Mário está muito bem. Sente-se livre em campo e adaptou-se imediatamente aos pedidos do treinador. Por isso, sim, mesmo tendo só passado três meses, ele atingiu os objetivos que definimos até ao mesmo. E, mais do que isso, conseguiu o regresso à Seleção portuguesa", garantiu, ao Calciomercato, o diretor desportivo do Lokomotiv Moscovo Andrei Losiouk, à margem do WyScout Forum 2019, que decorre em Amesterdão."Ainda é muito cedo para falar com o Inter. O campeonato é longo, teremos uma pausa de dois meses a partir de janeiro e veremos se após esse período ele mantém as exibições que tem tido até agora. Os contornos do acordo com o Inter são claros e de certeza que falaremos sobre isso mais tarde", revelou o dirigente russo.No entanto, o interesse dos russos em contar definitivamente com João Mário encontra 'resistência' nas regras da liga local. "A partir do próximo ano, na Rússia, existirá uma nova regra para os clubes terem até oito estrangeiros. Neste momentos, incluindo o João Mário, temos 11. Alguns vão terminar contrato mas são questões que vão ser levadas em conta."