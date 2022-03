Luis Díaz e a rápida adaptação ao Liverpool: «Tem corrido tudo da forma que sonhei»

A adaptação de Luis Díaz ao Liverpool tem sido, à primeira vista, tranquila. O extremo colombiano ex-FC Porto chegou aos reds no último dia do mercado de inverno, e aos meios de comunicação do clube garantiu que ele próprio ficou "surpreendido" pela rapidez com que se conseguiu entrosar com a equipa."Do ponto de vista pessoal, tem corrido tudo da forma que sonhei. Sabia que vinha para um clube muito competitivo e que lutava por todas as frentes. Estou muito feliz", começou por dizer.E prosseguiu, atribuindo os méritos da sua rápida adaptação à equipa técnica. "Queria entrosar-me com a equipa o mais depressa possível para perceber o estilo de jogo e sentir-me confortável. No treino e nos jogos acho que já consigo ter um bom entendimento do que os meus colegas fazem - e acho que isso se deve muito a eles e à equipa técnica, que me tem ajudado muito neste período", disse, explicando o que sentiu durante a final da Taça da Liga inglesa frente ao Chelsea, onde os reds venceram nos penáltis (11-10, 0-0 no tempo regulamentar) "Foi fantástico. E da maneira que foi, vencer em penáltis... deu para ver o quanto significou para os adeptos. Sabemos que eles nos apoiam sempre, e certamente sentimos o apoio deles em campo. Mas tenho de manter os pés no chão e continuar a trabalhar, a tentar crescer como jogador e ser humano".O extremo revelou ainda um episódio curioso que viveu com Fabinho nas vésperas da final, quando o brasileiro 'ameaçou' (e cumpriu) fazer um penálti à Panenka."Ele andava a brincar e a dizer que se fosse a penáltis ia fazer um Panenka. E eu disse-lhe: 'Não acredito! Se correr mal, os adeptos vão levar a mal numa final'. Quando ele estava a caminhar para a bola pensei: 'Vai mesmo fazer isto?'. E ver a maneira como saiu... só mostra a classe e qualidade dele", rematou.