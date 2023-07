Melhorar técnica de finalização para imitar registo no Benfica: a projeção do Liverpool para Darwin

O jornalista Neil Jones escreveu um artigo no site 'This is Anfield', dedicado à atualidade do Liverpool, cujo tema é o plano do clube inglês para Darwin Núñez, avançado contratado ao Benfica na época passada. E a passagem no clube português serve, precisamente, de barómetro."Existe a sensação dentro do clube que não irá demorar muito até Darwin começar a marcar ao ritmo da sua última época no Benfica, em que ele marcou 34 golos em 41 jogos", escreve o jornalista. Na primeira época no Liverpool, o uruguaio 15 golos em 42 partidas. Ao mesmo tempo, Neil Jones revela o trabalho que está a ser feito na evolução do jogador."Mas também existe a noção de que a sua compostura e técnica de finalização podem melhorar significativamente. Em particular, os treinadores incitaram-no a trabalhar o equilíbrio, mantendo o pé de apoio afastado da bola aquando do remate", pode ler-se no artigo.