Micah Richards: «Diogo Jota é inacreditável»

Micah Richards fez questão de falar de Diogo Jota no podcast 'The Rest is Football', onde também participam Gary Lineker e Alan Shearer, elogiando de sobremaneira o desempenho do avançado português no jogo com o Birmingham, onde marcou dois golos"Podemos falar do Jota?", começou por inquirir o antigo futebolista do Manchester City. "Falamos tantas vezes do Salah, mas sempre que o Jota entra faz a diferença. O Salah merece todos os elogios, mas o Jota é inacreditável", explicou Micah Richards.E prosseguiu: "Ele joga na esquerda, na direita, pelo centro. Nunca se queixa e trabalha arduamente. Tem tudo para este momento. Pensei, 'o que vão fazer sem o Salah?' O Luis Díaz é hipótese, mas não tem estado ao nível da última época. E na segunda parte eles 'apertaram o parafuso'. É bom ter profunidade, mas nos momentos certos. Ele faz isso e ainda assiste quando há pressão. A assistência que fez para o golo do Darwin foi magnífica. Penso que o Jota tem de começar a ter o crédito que merece."