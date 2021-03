Mohamed Salah sobre Ronaldo: «O Real Madrid perdeu o melhor jogador da sua história»

Depois da final de 2018, ganha pelo Real Madrid, o Liverpool volta a encontrar a equipa espanhola na Liga dos Campeões, agora nos quartos-de-final da prova. Mohamed Salah, avançado egípcio dos reds, constatou numa entrevista ao jornal espanhol 'Marca' que as duas equipas estão bem diferentes.





"O que mudou? Desde aquele momento até hoje ganhámos a Champions e somos campeões de Inglaterra. Isso é mudar muito", atirou o jogador.Salah reconhece que o Real Madrid sofreu alterações profundas. "Eles perderam alguns grandes jogadores, como o Cristiano Ronaldo, o melhor da sua história, que marcava muitos golos. Ao mesmo tempo contrataram o Hazard, mas o Eden não tem tido muita sorte, tem estado lesionado... Mas é diferente. A equipa está nos quartos-de-final, tem grandes jogadores, mesmo tendo perdido o Ronaldo. Seguramente que estão preparados e nós temos de estar prontos para os defrontar."E quem chegará melhor à eliminatória, cuja primeira mão se disputa no próximo dia 6, em Madrid? "Acho que as duas equipas estão num bom momento, ambas ganharam os últimos jogos na Champions. Estamos preparados, é uma competição especial e as duas equipas estão a fazer um bom trabalho."