Morreu Roger Hunt, lenda do Liverpool e do futebol inglês

Roger Hunt, vencedor do Campeonato do Mundo de 1966 pela Inglaterra e vencedor de dois campeonatos nacionais pelo Liverpool, morreu esta terça-feira aos 83 anos. "Estamos de luto pela morte do lendário ex-jogador Roger Hunt. Os pensamentos de todos no Liverpool estão com a família e amigos de Roger neste momento triste e difícil. Descanse em paz, Sir Roger Hunt 1938-2021", pode ler-se na publicação feita pelos reds.



Hunt alcançou 34 internacionalizações pela seleção inglesa, tendo jogado em todos os seis jogos da fase final do Mundial de 1966 e marcou por três ocasiões na conquista do título. Pelo Liverpool, jogou entre as épocas de 1958 e de 1969, tendo ganhado o campeonato em 1964 e em 1966. Conquistou ainda a FA Cup em 1965. Ao serviço dos reds fez 492 jogos e marcou 285 golos, antes de rumar ao Bolton.





We are mourning the passing of legendary former player Roger Hunt.



The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Roger’s family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace, Sir Roger Hunt 1938 – 2021. — Liverpool FC (@LFC) September 28, 2021

Nascido a 20 de julho de 1938, iniciou a sua carreira no Liverpool, tendo sido, ao serviço do clube de Merseyside, o melhor marcador por oito épocas consecutivas. A sua passagem pelo Bolton marcou os últimos três anos de uma carreira que terminou em 1972.O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, já falou sobre a perda da lenda do clube: "São realmente más notícias e os nossos pensamentos e amor vão para a sua família. Infelizmente, parece que tem sido cada vez mais frequente termos de dizer adeus a gigantes do nosso clube"."Roger Hunt não fica atrás de ninguém em termos de importância para este clube, isso é claro. Foi uma máquina de golos, conseguiu a promoção à primeira liga e venceu títulos preciosos da Premier League e da FA Cup, colocando-o na lista de lendas do Liverpool, responsáveis por fazer deste clube aquilo que é hoje. E não só. Ele também venceu o Mundial em 1966", acrescentou o treinador alemão."Um goleador que nunca parou de trabalhar para ajudar os colegas. Acredito que ele entraria bem na nossa equipa atual. Por isso, vamos relembrar e honrar Sir Roger nos próximos dias. You’ll Never Walk Alone", rematou.