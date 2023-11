Mulher de Luis Díaz em dia de aniversário da filha: «A melhor prenda seria ter o avô de volta»

Em dia de aniversário da pequena Roma, que ontem fez dois anos, a mulher de Luis Díaz deixou uma emotiva mensagem nas redes sociais, fazendo votos para que o pai do jogador seja libertado o mais rapidamente possível."Hoje, o nosso grande amor faz dois anos, a princesa que enche os nossos corações de esperança", escreveu Gera Ponce, no Instagram. "O melhor presente que lhe poderíamos dar seria ter o avô Mane de volta junto de nós e acreditamos que Deus o permitirá. Que Deus te abençoe, te guarde e te permita crescer sempre rodeada de amor, minha princesa."A família do avançado do Liverpool, recorde-se, continua à espera que uma fação do Exército de Libertação Nacional liberte o pai do jogador que foi raptado no fim de semana passado, na Colômbia. A mãe, que foi sequestrada no mesmo dia, já foi entretanto libertada.