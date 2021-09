O dia em que Klopp e Milner iam chegando a vias de facto: «Ele teria ido até ao fim...»

Juntar Jürgen Klopp e Liverpool é sinónimo de sucesso. A chegada do alemão aos reds permitiu que conquistassem a sexta Liga dos Campeões e o primeiro título da Premier Legue em 30 anos. Contudo, nem sempre foi assim. Klopp chegou ao clube em 2015 numa difícil fase da equipa de Merseyside e a pressão para a conquista de títulos era de tal forma grande que quando os resultados não agradavam o clima aquecia no balneário. Quem o recorda é Ragner Klavan, defesa do plantel do Liverpool em 2017. Em declarações a um podcast do seu país, o central estónio, agora no Cagliari, contou um episódio ocorrido entre o técnico alemão e um dos capitães de equipa, James Milner.





Após um empate frente ao Sunderland (2-2), treinador e jogador trocaram farpas no balneário e os ânimos exaltaram-se. "Klopp e James Milner quase chegaram a vias de facto. Era um jogo do 'boxing day' e quase começaram uma luta, mas o Milner acabou por recuar. Vimos no seu olhar que o Klopp teria ido até ao fim só para provar o seu ponto de vista".Na altura, o empate dos reds deixava-os em segundo na tabela classificativa, cinco pontos atrás do Chelsea e com um jogo a mais, dificultando as contas da Premier League. "Era o meu primeiro ano no clube e o segundo de Klopp. O que é suposto fazeres? É suposto seres um bom treinador. És o Jürgen Klopp, aquele que faz de qualquer jogador uma superestrela. A pressão começou a afetá-lo", contou Klavan. "Não é suposto ser fácil, mas se não entregas resultados contra uma equipa como o Sunderland, então podes esquecer a classificação com que sonhas", finalizou o defesa.Os bons resultados e os títulos trouxeram paz a Anfield e quatro anos volvidos, Milner é agora uma das figuras da equipa inglesa e um dos jogadores mais adorados quer pelos adeptos quer pelo próprio Klopp.