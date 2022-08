O golo de Fábio Carvalho que decidiu o Liverpool-Newcastle em cima do apito final

Foi até ao último suspiro! O Liverpool bateu esta quarta-feira o Newcastle por 2-1 - depois de ter estado a perder por 0-1 -, com um golo de Fábio Carvalho aos 8 minutos para lá dos 90'. O extremo português aproveitou uma 'carambola' na grande área dos magpies e atirou com força para o interior da baliza adversária, com a bola a embater ainda na trave antes de 'beijar' as redes. É a segunda vitória do Liverpool esta temporada na Premier League.