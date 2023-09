O grande golo de calcanhar de Diogo Jota no Liverpool-Leicester

O Liverpool recebeu e venceu o Leicester por 3-1 , em Anfield, e garantiu bilhete para os oitavos de final da Taça da Liga inglesa. McAteer colocou o emblema do Championship em vantagem logo ao minuto 3, Gakpo empatou no início da segunda parte e Szoboszlai consumou a reviravolta com um forte remate à entrada da área aos 70', mas o melhor momento ficou guardado para perto do final, quando o português Diogo Jota marcou de calcanhar após um cruzamento pela direita de Quansah. Ora veja!