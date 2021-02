O pedido de Jamie Carragher que pode afetar o papel de Diogo Jota no Liverpool

Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool, agora comentador da Sky, considera que os reds têm de contratar um marcador de golos o que, a acontecer, pode afetar o papel de Diogo Jota no plantel.





Carragher explica que a equipa precisa de um jogador com aquelas características para aliviar a carga de trabalho a que são sujeitos Sadio Mané e Mohamed Salah."Definitivamente, o Liverpool precisa de um marcador de golos. Não sei para que posição, se avançado ou médio, mas neste momento a equipa depende muito do Salah e do Mané, parece que não há mais ninguém para marcar", considerou o antigo futebolista."O Jota tem estado de fora [a recuperar de uma lesão], mas não tenho a certeza se ele é uma primeira escolha numa equipa do Liverpool", acrescentou."Penso que é preciso acrescentar golos à equipa, até pode ser com um médio, pois parece que o Wijnaldum vai seguir a sua vida e pode ser a oportunidade de se fazer algo de diferente no meio campo. Mas olhando para o Firmino e para os avançados do Liverpool, não há um goleador. O Jota não é um goleador, tal como o Mané e o Salah", vaticinou.