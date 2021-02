O polémico penálti que provocou a revolta do Liverpool e Jürgen Klopp

Após o encontro, apesar de não ter criticado de forma aberta, até porque se arriscaria desde logo a uma penalização da Premier League, Jürgen Klopp não escondeu algum desagrado pelo penálti marcado a favor do Everton num lance entre Trent Alexander-Arnold e Dominic Calvert-Lewin. Uma jogada que resultaria no segundo golo dos toffees, que pode ver no vídeo abaixo, referente ao resumo da SportTV.