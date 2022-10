O telefonema que obrigou Klopp a mudar de ideias e colocar Diogo Jota no banco

Diogo Jota começa no banco frente ao Rangers, esta quarta-feira, mas o plano inicial de Jürgen Klopp era outro. "O Diogo não era suposto [começar no banco], foi por isso que ontem esteve na conferência de imprensa. Depois recebi um telefonema do departamento médico a dizer que "talvez ele possa jogar, mas não demasiado. Tive de escolher outro jogador que possa jogar 90 minutos, é por isso que ele está no banco e disponível", explicou o treinador do Liverpool.Diogo Jota soma 6 jogos pelo Liverpool esta época, num total de 268 minutos.