«Para a próxima mergulho»: as palavras de Diogo Jota para o árbitro do Liverpool-Leicester

Diogo Jota foi, uma vez mais, fundamental no triunfo do Liverpool (3-0) sobre o Leicester, no encontro que se disputou no domingo, ao apontar mais um golo para a sua conta pessoal, mas nem tudo foi de feição para o craque português.

Durante a partida com os foxes, o extremo dos reds dirigiu-se ao árbitro Chris Kavanagh após ter sofrido uma entrada por trás e não ter sido assinada falta. "Para a próxima mergulho", disse Diogo Jota, como é percetível ouvir nas imagens abaixo.