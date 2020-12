Peter Crouch comenta rivalidade no Liverpool: «Salah parece obcecado com os números...»

O Liverpool goleou o Crystal Palace no último sábado, por 7-0, mas mostrou também que a relação entre Sadio Mané e Mohamed Salah pode não ser a melhor. A expressão de Mané, quando Jurgen Klopp decidiu fazer mudanças na equipa e tirá-lo para dar lugar a Salah, foi uma clara demonstração de desagrado.





"Mané estava furioso e com razão, porque quando um avançado cheira 'sangue' não gosta de ser substituído. Duvido que ele e Salah sejam os melhores amigos. Mas isso pouco importa", considera Peter Crouch.Em resposta aos adeptos, na sua coluna de opinião no 'Daily Mail', o antigo avançado inglês comentou a rivalidade entre os avançados do Liverpool: "A relação de Mané e Salah só é um problema se a equipa estiver a perder. Nos últimos dois anos, o Liverpool ganhou tudo. Mas não se enganem, claro que existe competição entre os dois. Todos os avançados são egoístas e estes dois vão querer marcar o maior número de golos - sobretudo Salah parece um pouco obcecado com os números. Chegou como extremo mas tornou-se num dos melhores avançados, é uma máquina de golos."