Polícia deteve jovem adepto de 16 anos que invadiu relvado de Anfield

A polícia de Merseyside anunciou esta segunda-feira a detenção de um jovem 16 anos, suspeito de ter sido o autor da invasão de relvado nos momentos finais da partida entre Liverpool e Manchester United, que os reds venceram por 7-0. De acordo com a polícia, depois de ter sido detido o adepto foi libertado, com a promessa de apresentar-se voluntariamente em breve para explicar o incidente.O Liverpool também emitiu um comunicado sobre o caso, qualificando-o de "inaceitável e comportamento perigoso", numa nota na qual acrescenta ainda a possibilidade do jovem ser banido. "Se for considerado culpado da invasão de relvado sem permissão, o transgressor poderá ficar com cadastro criminal e também ser proibido para sempre de entrar em Anfield e em todos os estádios da Premier League", pode ler-se.A situação em causa sucedeu aos 88 minutos do clássico de domingo, no momento do festejo pelo sétimo golo, marcado por Roberto Firmino. Nesse momento, o adepto invadiu o relvado e juntou-se aos jogadores, tendo escorregado e acabado por derrubar Andy Robertson e Curtis Jones. A situação deixou Jürgen Klopp, como se pode ver neste vídeo