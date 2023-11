Potencial de Darwin 'assusta' Klopp: «Até estou com um pouco de medo do que ele pode atingir»

Depois de uma primeira temporada muito difícil - com apenas 15 golos em 42 partidas -, Darwin Nuñez parece estar finalmente a mostrar o futebol que levou o Liverpool a investir fortemente na sua aquisição. Já leva 7 golos em 14 partidas, melhorou muito o seu futebol e tem recebido elogios de várias frentes, como por exemplo de Jürgen Klopp, que se diz até receoso de ver o nível ao qual o ex-Benfica pode chegar.





"É totalmente diferente de momento. O primeiro ano foi duro para ele, mas também para mim, porque via um talento incrível, com um potencial tremendo, mas que era difícil de 'desembrulhar'. Sou um treinador que pode ajudar um jogador, mas preciso de ter contacto para fazê-lo. Falar com o jogador de forma regular pode acelerar esse processo. Não era capaz de fazê-lo porque não falava espanhol e ele não falava inglês. Agora ele já fala melhor. O meu espanhol é que nem por isso...", reconheceu.Tudo isso acabou por ajudar nos melhores números do avançado, mas também na própria integração plena no grupo. "Ele já se adaptou à equipa e quando o vês no centro de treinos é tudo diferente. Ele está num bom momento e isto é apenas o começo para ele. É um bom momento, esperemos que continue assim. E até estou com um pouco de medo do que ele pode atingir, porque ele tem tanto [potencial], que é uma loucura. Mas, por agora, pelo menos já encontramos o ponto de começo e vamos trabalhar a partir daqui", disse.Klopp reconhece ainda que o guarda-redes brasileiro Alisson Becker foi determinante na adaptação do uruguaio, tal como a entrada no plantel do argentino Alexis Mac Allister. "Inicailmente foi o Ali quem traduzir tudo e agora temos o Macca. São muito próximos e, se eu me esquecer de algo, o Macca lembra-se e diz-lhe, pois é muito inteligente. O inglês do Lucho [Luis Díaz] também está a melhorar, também por serem próximo. Não há um período base de tempo necessário, cada pessoa é diferente. Mas o que importante é que está feito".