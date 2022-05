Presidente do Liverpool descarta entrada na Superliga: «Já reconhecemos que foi um erro»

Tom Werner, presidente do Liverpool, garantiu ao 'The Athletic' que a Superliga está "fora da agenda" dos reds, explicando que "foi um erro" considerar a entrada na competição.Quando questionado se a Superliga está "oficialmente morta", Werner disse: "Certamente está fora da agenda do Liverpool. Já reconhecemos que foi um erro, está no nosso retrovisor".E prosseguiu: "Estamos contentes com certos aspetos do novo formato da Liga dos Campeões. Continuamos a expressar as nossas preocupações relativas ao calendário, que se vai tornar ainda mais complicado com o próximo Mundial".Werner aproveitou também para contar uma história curiosa acerca de Jürgen Klopp, considerando que o alemão seria um "CEO brilhante" em qualquer profissão. "Recentemente estava a conversar sobre o talento de Klopp com o diretor da Siemens. Seria um CEO brilhante em qualquer lado para onde fosse. É obviamente um grande estratega e lida muito bem com os jogadores. A sua personalidade é calorosa e acolhedora. É amável, humilde, e tem um grande sentido de humor", concluiu.Recorde-se que o Liverpool disputa no sábado, dia 28 de maio (20h), a final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid no Stade de France.