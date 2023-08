Roy Keane não perdoa birra de Salah ao ser substituído: «Senta-te e cala-te»

Chelsea e Liverpool empataram esta segunda-feira a um golo , em Stamford Bridge, na 1.ª jornada da Premier League, num jogo em que nenhuma das equipas saiu 100 por cento satisfeita. Salah, de resto, fez questão de deixar isso bem visível: o avançado foi substituído à passagem dos 77 minutos e mostrou o seu desagrado a caminho do banco de suplentes e ao lá chegar, atitude que mereceu muitas críticas de Roy Keane, antigo médio irlandês."Não há problema em ficar chateado, mas não o tens de demonstrar durante demasiado tempo. Estava a abanar a cabeça, depois sentou-se no banco de suplentes com os braços no ar. Senta-te e cala-te. Tens de aceitar", referiu Roy Keane à 'Sky Sports', durante a análise ao encontro.Este, refira-se, foi o sétimo empate consecutivo entre Chelsea e Liverpool. Os golos da partida foram apontados pelo ex-FC Porto Luis Díaz, para os reds (18'), e Axel Disasi, para os blues (37').