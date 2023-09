Ryan Gravenberch reforça o Liverpool

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista holandês Ryan Gravenberch, que alinhava no Bayern Munique, é reforço do Liverpool para a nova temporada, tendo assinado uma contrato de "longa duração", anunciou esta sexta-feira o emblema em que atua o português Diogo Jota.

Com comunicado no seu site oficial, o Liverpool anunciou a chegada do médio de 21 anos, embora a sua inscrição na Liga inglesa ainda esteja dependente de uma 'work permit', a permissão de trabalho obrigatória imposta pelo Reino Unido.

Gravenberch passou a última temporada no Bayern Munique (33 jogos e um golo), após ter saído do Ajax, clube em que se formou e iniciou a sua carreira profissional.

De acordo com a imprensa britânica, o médio internacional pela Holanda (11 jogos e um golo) terá assinado um contrato por cinco temporadas com o Liverpool e custado cerca de 40 milhões de euros aos cofres dos reds.