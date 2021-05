Sadio Mané: «Esta é a pior época da minha carreira e não sei o que se passa comigo»

Sadio Mané, avançado senegalês do Liverpool, admitiu em declarações ao Canal+ que está a realizar a pior temporada da carreira, mas não sabe explicar porquê. Contou que até já se submeteu a uma bateria de exames médicos, para ver se algo de anormal se passa com o seu corpo...





O jogador marcou 13 golos esta época, apenas 9 em 32 jogos da Premier League, números manifestamente escassos face à sua produção habitual. "Tenho de admitir que esta é a pior época da minha carreira. Mas se me perguntarem por que está a correr mal, não consigo responder. Sinceramente não sei", explicou o jogador ao canal francês."Sempre tentei ser positivo, independentemente de as coisas correrem bem ou mal. Mas estou sempre a questionar-me", reconheceu. "Eu até fiz uma série de testes médicos, para ver se estava tudo bem com o meu corpo. Estarei a comer os alimentos certos ou tudo mudou? Mas eles [os médicos] viram os resultados e estava tudo bem."Mané espera sair desta espiral negativa em breve. "Preciso de entender que na vida há altos e baixos. Vou continuar a trabalhar arduamente e talvez esta situação acabe por passar", desejou.