Sadio Mané explica o que muda no Liverpool durante o Ramadão

Sadio Mané é um dos jogadores do Liverpool que nesta fase do ano respeita de forma total o Ramadão, algo que para um futebolista de alto nível obriga obviamente a um cuidado especial. E nisso, explica, o clube de Anfield tem feito tudo para ajudar os jogadores, de forma a que os impactos deste ritual, que passa por jejuar do nascer ao pôr do sol - entre 1 de abril e 1 de maio -, não tenha efeitos negativos no desempenho desportivo."Jogar e treinar durante o Ramadão não é nada fácil. Mas antes do Ramadão começar falámos com o capitão, para tentar que o treinador mudasse o horário dos treinos. Podemos treinar de manhã e assim é mais fácil para nós. Pois se treinamos de manhã teremos o resto do dia para ir para casa descansar. Seria difícil se fosse de outra forma. Se treinássemos às duas ou três, seria duro. Mas ele aceitou e creio que tornou tudo mais fácil. Estamos a tentar dar o nosso melhor", assumiu, em declarações à beIN Sports.Mané assume que as mudanças são também 'transportadas' para os dias de jogo. "São uma coisa diferente, mas no Ramadão é duro. O Liverpool tentou facilitar tudo. Falámos com a nossa nutricionista e ele tratou de tornar tudo mais fácil, especialmente antes do jogo", explicou o avançado, ainda que não detalhe de que forma esse processo de mudança decorre.