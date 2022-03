Sadio Mané sobre o estilo de vida de Cristiano Ronaldo: «Sigo-o nas redes sociais e basta»

Sadio Mané assumiu o sonho de conquistar um Mundial pelo Senegal. Em entrevista ao 'L'Équipe', o extremo do Liverpool falou ainda de uma (improvável) parceria com Mbappé e abordou o estilo de vida de Neymar e Cristiano Ronaldo."Não quero passar a impressão de que sou uma pessoa muito crítica, mas é certo que há valores no futebol que me irritam um pouco comparativamente à educação que tive. Mas em vez de criticar, prefiro distanciar-me. O principal é não mudar, e acredito que não o fiz. Para um rapaz que vem de uma pequena cidade, é uma grande vitória", começou por dizer, antes de ser questionado sobre se gostaria de ter uma vida como a de Cristiano ou Neymar."Não! Sigo-os nas redes sociais e basta. Encanta-me a vida incrível que levam, mas acho que não é para mim", confessou, entre risos.O senegalês frisou que faria uma "parceria excecional" com Mbappé, mas que, para isso acontecer, o francês teria de "vir para o Liverpool". "Tenho a certeza que ele ia gostar!".Mané revelou ainda o seu maior sonho. "[Conquistar] O Mundial com o Senegal. Antes é preciso garantir a qualificação, mas quero acreditar em projetos loucos, e ganhar a competição com o meu país é um deles. Se o conseguirmos, estarei muito perto dos grandes jogadores que conquistam Bolas de Ouro todos os anos", rematou.