Sadio Mané surpreendido... pelas origens

Sadio Mané é um dos melhores futebolistas do Mundo, mas ainda há coisas que o conseguem surpreender, nomeadamente as origens. Depois do triunfo (1-0) do Senegal na visita à Guiné-Bissau, no passado domingo, um polícia guineense foi até ao hotel onde estava hospedada a seleção senegalesa e interpelou Mané. O momento até podia gerar apreensão… mas, afinal, era só um colega de infância que não via o senegalês há 17 anos!

Os dois cresceram juntos em Bambali, uma região fronteiriça entre a Guiné-Bissau e o Senegal. O amigo de Mané, de seu nome Solo Samanango, esteve à conversa com a estrela do Liverpool e ainda lhe mostrou fotografias de um jogo em que ambos tinham participado na juventude.

Foi, de facto, um dia nostálgico e especial para Mané. Antes desta agradável surpresa, o senegalês brilhou em campo e apontou o golo decisivo que concedeu à sua seleção o apuramento antecipado para a fase final da CAN’2021.