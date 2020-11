Salah aliviado por jogar com Diogo Jota

Mohamed Salah recuperou da infeção à Covid-19 e está disponível para a receção do Liverpool à Atalanta, a contar para a 4ª jornada do Grupo D da Champions. Na véspera, o internacional egípcio não escondeu a satisfação por estar de volta e deixou muitos elogios a Diogo Jota, que não pára de marcar - soma oito golos em 12 jogos. Aliás, Salah até parece algo aliviado por ter o português na sua equipa.





“Estamos felizes por ele. Como companheiros de equipa, estamos a tentar empurrar-nos um ao outro no treino. Ficamos sempre felizes quando vemos alguém entrar e fazer golos. Sentimos que ele é uma mais-valia para a equipa e também torna o nosso trabalho bem mais fácil. Ele está a arrancar com muita confiança. Com o Diogo até podemos jogar os três ou mesmo os quatro juntos”, sublinhou Salah, que hoje deve fazer companhia ao português no onze titular. Em caso de vitória, os reds garantem a qualificação para os ‘oitavos’.

Do lado da Atalanta, Gian Piero Gasperini vê os reds atravessarem o “melhor momento” da época. “Honestamente, vencê-los será espetacular”, afirmou o técnico dos italianos.