Salah de alma e coração no Liverpool

Salah provou que continua focado no Liverpool – dias depois do clube ter rejeitado uma oferta de 175M€ do Al Ittihad –, marcando um golo no triunfo (3-0) frente ao Aston Villa. Darwin desviou de cabeça e o egípcio encostou ao segundo poste, no minuto 55, fixando um resultado construído ainda com os golos de Szoboszlai (3’) e Cash (22’). Klopp lançou Jota aos 65 minutos, finalizando a tarde a saborear a terceira vitória seguida na Premier.

O técnico dos reds voltou a fechar a porta à saída de Salah para a Arábia Saudita. "Fez um jogo espectacular, um super trabalho. Nunca duvidei do comprometimento dele com o Liverpool. Não imaginam o quão serenos estamos. Ele é jogador do Liverpool e quer continuar aqui. É inegociável!", disse Klopp sobre o egípcio, que somou o décimo jogo seguido na Premier a marcar ou assistir.

Szoboszlai tornou-se o quarto húngaro a faturar na Premier e... falou de Salah. “Temos conversado sobre o assunto no balneário. O Salah quer ficar e nós queremos que ele fique. O meu golo? Foi um momento especial! Adorei estrear-me a marcar pelo Liverpool... e logo em Anfield!”, referiu.