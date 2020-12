Salah elogia Mourinho, não descarta rumar a Espanha e recorda episódio com Sérgio Ramos

O avançado do Liverpool Mohamed Salah fala sobre a sua situação no clube inglês, atual líder da Premier League, não descartando a possibilidade de rumar a outro campeonato, mas para já diz estar completamente focado em ajudar a sua equipa a conquistar todos os títulos a que se propos.





"Real Madrid e Barcelona são clubes de topo. Quem sabe o que pode acontecer no futuro, mas agora estou centrado em ganhar a Premier League e a Liga dos Campeões com o Liverpool", afirmou, em entrevista ao jornal 'As'."Gostava de bater todos os recordes do clube, seria ótimo, mas a equipa vem primeiro do que qualquer recorde. Melhor é ganhar os jogos e bater recordes", garante o avançado egípcio, melhor marcador da liga inglesa, que não deixou de elogiar José Mourinho, quando questionado sobre o que pensava do treinador do 'rival' Tottenham "Já trabalhei com Mourinho, é um grande treinador. Ajudou muito os jogadores a estarem onde estão atualmente. Ele tem uma visão do futebol muito boa e é um ótimo treinador. Tenho a certeza de que estão a fazer um bom trabalho. Estão em 2.º lugar", recordou. Sérgio Ramos e a lesão que afastou Salah da final da Liga dos Campeões em 2018 também foram temas abordados, com o avançado egípcio a garantir que é um capítulo fechado: "Penso que tudo o que acontece a um jogador, como deceção, ajuda-te e faz-te mais forte. Mas aquela lesão é passado, não penso mais nisso."