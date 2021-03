Salah furioso com Klopp por ter sido substituído: em Inglaterra já se discute futuro do egípcio

Não estão fáceis as coisas no Liverpool. Os reds somaram ontem diante do Chelsea a quinta derrota seguida na Premier League e, como se não bastasse a crise de resultados, agora discute-se o futuro de Mohamed Salah em Anfield.





. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 4, 2021

O jogador egípcio foi substituído aos 61 minutos e à saída do campo não escondeu o seu descontentamento. Quando passou por Jurgen Klopp olhou-o furioso, gesticulando depois no banco, visivelmente desagradado.A substituição causou admiração também nos comentadores. Jamie Carragher foi um deles. "Estou surpreendido por ver o Mo Salah sair. O Liverpool precisa de um golo e ele é o goleador da Premier League", disse o antigo futebolista aos microfones da Sky.A mensagem que o empresário de Salah deixou depois no Twitter avivou ainda mais os rumores sobre o seu futuro. Pouco depois de o jogador ser substituído publicou um tweet com apenas um ponto, o que gerou logo grande celeuma entre os adeptos dos reds nas redes sociais. Estará Salah de saída do Liverpool?