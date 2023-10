Salah não abre cartas nem presentes: «Podem ser coisas que o deixem doente ou que o matem»

O guarda-costas de Mohammed Salah contou no '5ASide' que todas a correspondência que o avançado egípcio do Liverpool recebe é passada por um 'scan', de modo a evitar que o jogador seja vítima de algum atentado.





Salah, de 31 anos, é idolatrado nos países do Médio Oriente e tem 62,5 milhões de seguidores no Instagram. Por isso recebe muitas cartas e até prendas dos seus fãs, mas Karim Abdou não deixa o jogador abrir nada que não tenha sido previamente vistoriado."Todos os presentes têm de ser passados no 'scan', nunca se sabe o que lá está dentro... Podem ser coisas que o deixem doente ou até que o matem, nunca se sabe", contou o segurança, que já trabalhou com outros craques do futebol como Roberto Carlos, Alessandro Del Piero e Angel Di María, agora jogador do Benfica.Karim Abdou, que trabalha com Salah há quase 10 anos, contou que um dos maiores desafios é quando o jogador vai ao Egito. A ideia é tornar o craque invisível... "É um fantasma, não pode ser visto. Uma vez foi rezar a uma mesquita. Ninguém sabia onde vivíamos, mas fomos seguidos e divulgaram no WhatsApp 'o Mo Salah vive naquela morada'. Em 5 minutos apareceram 20 mil pessoas à porta de casa."O guarda-costas explicou ainda que há muitos fãs a escreverem a Mohammed Salah, até porque o futebolista é conhecido pela sua generosidade. "As pessoas escrevem os seus problemas num papel e entregam-lhe, porque acham que ele vai resolver tudo. Ele já deu milhões e milhões a pessoas doentes. Comprou ambulâncias para a sua cidade, ajudou pessoas que não tinham dinheiro para casar, para pagar as contas ou até para fazer cirurgias."