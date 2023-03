Salah sentou Martínez e assistiu para Gakpo bisar com classe: o lance do terceiro golo do Liverpool

O Liverpool entrou a todo o gás na segunda parte do jogo com o Manchester United e, pouco depois de Darwin marcar, Gakpo bisou aos 50 minutos, num lance que começou na área dos reds. Fabinho recuperou a bola e deixou em Gakpo, que lançou Salah pela direita do ataque do Liverpool. O egípcio deixou Lisandro Martínez perdido - e caído no relvado - com tantas fintas que fez e assistiu o internacional holandês, que bisou na partida com classe.